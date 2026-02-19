Booking Holdings dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la stabilité de la demande de voyages internationaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires de la conférence téléphonique et du contexte dans les paragraphes 4 à 6, mise à jour des actions) par Anshuman Tripathy

L'agence de voyage en ligne Booking Holdings BKNG.O a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, grâce à la résistance de la demande de voyages internationaux , ce qui a entraîné une hausse de 2 % de ses actions dans les échanges prolongés.

La demande de voyages internationaux devrait augmenter, alimentée par des événements à venir tels que la Coupe du monde de football et une augmentation des voyageurs à revenu élevé qui dépensent davantage pour des expériences haut de gamme, ce qui profite à des sociétés telles que Booking.

La société basée à Norwalk, dans le Connecticut, a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 48,80 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 48,47 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Cependant,les dirigeants de la société ont déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats que même si la fenêtre de réservation aux États-Unis est restée stable au quatrième trimestre, "nous continuons à voir des taux quotidiens moyens légèrement inférieurs et une durée de séjour légèrement plus courte par rapport à l'année précédente, ce qui peut indiquer que certains segments de consommateurs continuent à être réfléchis sur leurs dépenses discrétionnaires."

Le taux journalier moyen, ou TJM, est un indicateur clé de l'industrie qui représente le revenu moyen gagné pour une chambre occupée par jour.

Aux États-Unis, les voyageurs soucieux de leur budget ont réduit leurs dépenses dans un contexte économique plus difficile, ce qui a entraîné une baisse de la demande pour les hôtels économiques et de taille moyenne, tandis que les voyageurs à revenus plus élevés continuent de dépenser pour des expériences haut de gamme.

La société mère Kayak s'attend à ce que la croissance des bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année 2026 se situe dans la fourchette moyenne à deux chiffres. Elle s'attend à ce que la croissance des réservations brutes pour le premier trimestre soit de l'ordre de 14 % à 16 %.

Les réservations brutes pour le quatrième trimestre se sont élevées à 43 milliards de dollars, soit une hausse de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 6,35 milliards de dollars, contre 6,13 milliards de dollars estimés par les analystes.

Booking Holdings a également déclaré mercredi qu'elle avait approuvé un fractionnement de ses actions autorisées à raison de 25 pour 1.