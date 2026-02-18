Booking Holdings dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la stabilité de la demande de voyages internationaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence de voyage en ligne Booking Holdings BKNG.O a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, grâce à la résistance de la demande de voyages internationaux, ce qui a fait grimper ses actions de 2 % dans les échanges prolongés.

La demande de voyages internationaux devrait augmenter, alimentée par des événements à venir tels que la Coupe du monde de football et une augmentation des voyageurs à revenu élevé qui dépensent davantage pour des expériences haut de gamme, ce qui profite à des entreprises telles que Booking.

La société basée à Norwalk, dans le Connecticut, a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 48,80 $ par action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 48,47 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société mère de Kayak s'attend à ce que la croissance du bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2026 soit de l'ordre de 10 %. La croissance des réservations brutes pour le premier trimestre devrait se situer entre 14 % et 16 %.

Les réservations brutes pour le quatrième trimestre se sont élevées à 43 milliards de dollars, soit une hausse de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 6,35 milliards de dollars, contre 6,13 milliards de dollars estimés par les analystes.