Booking Holdings chute après que les courtiers ont réduit leurs objectifs de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions de Booking Holdings BKNG.O ont baissé de 6,5% à 3807 $ dans les échanges du matin après qu'au moins deux courtiers ont réduit les objectifs de cours de l'agence de voyage en ligne.

** Jefferies réduit l'objectif de cours de 5600$ à 4500$ "sur la base d'une évaluation plus faible des pairs"; maintient la note "hold".

** Le nouvel objectif de cours représente encore une hausse de 10,45% par rapport à la dernière clôture de l'action. ** Le courtier estime que, bien que BKNG offre une exécution et un flux de trésorerie disponible supérieurs à ceux de ses pairs, la hausse du titre est limitée par un ralentissement potentiel des nuitées en raison de la normalisation de la croissance des marchés finaux.

** Argus Research réduit l'objectif de cours de 6400 $ à 4700 $ "pour refléter l'activité récente des prix"; maintient "acheter".

** Le nouvel objectif de cours implique une hausse de 15,3%.

** L'objectif de cours médian des 39 courtiers couvrant le titre est de $5967.50 - données compilées par LSEG.

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de BKNG ont baissé de 28,78% depuis le début de l'année.