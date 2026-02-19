Booking décroche à Wall Street après des perspectives jugées décevantes
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 16:34
Au cours de l'exercice 2025, Booking Holdings indique avoir dégagé un bénéfice net ajusté de 7,44 milliards de dollars, un chiffre en hausse de 22% par rapport à 2024, soit un BPA ajusté de 228,06 USD sur l'année ( 22%).
En données publiées, le bénéfice net publié ressort toutefois en baisse de 8%, à 5,40 milliards de dollars, soit un BPA de 165,57 USD (-4%).
De son côté, le chiffre d'affaires annuel s'élève à 26,9 milliards de dollars, en hausse de 13% ( 10% à taux de change constants) tandis que les réservations brutes ont progressé de 12% sur l'année, à 186,1 milliards de dollars.
L'EBITDA ajusté s'établit à 9,94 milliards de dollars pour l'année ( 20%) tandis que le free cash flow a atteint 9,1 milliards de dollars sur l'exercice, en progression de 15%.
Le conseil d'administration a par ailleurs relevé le dividende trimestriel de 9,4%, à 10,50 dollars par action, payable le 31 mars 2026 aux actionnaires inscrits au 6 mars.
"Ces résultats illustrent la solidité de notre plateforme et la discipline de notre exécution", a déclaré Glenn Fogel, CEO de Booking Holdings, soulignant aussi les progrès dans l'intégration de l'IA générative et les économies générées par le programme de transformation, qui permettront de soutenir les investissements en 2026.
Pour 2026, le groupe anticipe une croissance des revenus et des réservations à un rythme situé dans le bas de la fourchette des deux chiffres (" low double digits "), légèrement supérieur à sa trajectoire de long terme.
La croissance du BPA ajusté est attendue autour de 15% (" mid-teens ").
Des analystes partagés
A la suite de cette publication, Bernstein confirme son conseil "performance de marché" sur le titre Booking Holdings, avec un objectif de cours inchangé à 5407 dollars. Le bureau d'analyses souligne toutefois que les perspectives 2026 apparaissent "un peu décevantes", en raison de nouveaux investissements et d'un manque de rachats d'actions agressifs.
La note indique que, malgré des fondamentaux jugés solides et "pas de menace immédiate liée à l'IA", le discours du management sur la disruption potentielle de l'IA n'a "pas totalement rassuré le marché", laissant le titre sans catalyseur clair à court terme.
De son côté, Wedbush confirme son conseil "surperformance" sur le titre mais réduit son objectif de cours de 5500 à 5300 dollars. Le broker évoque lui aussi des perspectives "mitigées", avec un objectif d'EBITDA en hausse de 12% au point médian, inférieur aux attentes initiales.
Valeurs associées
|3 955,2200 USD
|NASDAQ
|-7,37%
A lire aussi
-
Les parlementaires allemands sont divisés sur l'acquisition pour l'armée allemande de drones de combat fabriqués par deux starts-up, en raison de la présence au capital de l'une d'entre elles de Peter Thiel, proche de Donald Trump. Mercredi prochain, la commission ... Lire la suite
-
Gaztransport et Technigaz (GTT) a annoncé jeudi des prévisions modestes pour 2026 et dit viser un Ebitda consolidé de 490 à 530 millions d'euros et un chiffre d’affaires consolidé de 740 à 780 millions d'euros, après avoir publié ses résultats annuels en ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a dit jeudi se donner "dix jours" pour décider si un accord avec l'Iran était possible, avertissant que dans le cas contraire, "de mauvaises choses" se produiraient. Washington et Téhéran, qui ont renoué le dialogue début février ... Lire la suite
-
Le Coin des Experts : quel est l'impact de la maturité sur le prix d'un warrants et d'un stability ?
Envie d'en savoir plus sur les Produits de Bourse? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LeCoindesExperts par Société Générale Produits de Bourse. Une vidéo pour maîtriser les points les plus techniques des Produits de Bourse. Dans cet épisode, on vous ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer