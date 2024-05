Bonne dynamique commerciale au 1er trimestre 2024 : revenus en croissance de +40% à 52,8 M€

- Chiffre d’affaires du T1 2024 à 52,8 M€, en hausse de +39,8%

o Poursuite du bon niveau d’activité sur le segment des véhicules lourds : +50% vs. T1 2023 à 47,0 M€

o Léger repli de l’activité Véhicules légers vs. T1 2023 à 5,7 M€



- Carnet de commandes fermes pour 2024 à 150 M€, en phase avec l’objectif de chiffre d'affaires 2024



Paris, le 14 mai 2024 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2024.



