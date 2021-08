Bone Therapeutics renforce sa structure financière grâce à la mise en œuvre de son accord de financement avec la Banque Européenne d'Investissement et la réception d'une offre de déboursement concernant la première tranche de 8,0 M€

Offre de déboursement de la première tranche de 8,0 M€, et versement attendu dès le mois de septembre.

Émission de droits de souscription en faveur de la BEI et de Patronale Life.

Renégociation du prêt avec Patronale Life.



Gosselies, Belgique, le 27 août 2021, à 21h00 CEST - BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui la réception d'une offre de déboursement de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) relatif à la première tranche de 8,0M€ de l'accord de financement signé en juillet 2021 pour un montant total de 16,0M€. Le versement de cette première tranche de 8,0 M€ interviendra début septembre 2021.