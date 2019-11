Bone Therapeutics publie ses résultats financiers à 9 mois et fait le point sur son activité du T3 2019

BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE, éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, publie aujourd'hui ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019 et fait le point sur son activité du troisième trimestre, clos le 30 septembre 2019.Thomas Lienard, Directeur Général de Bone Therapeutics, commente : « Nous réalisons d'importants progrès dans l'ensemble de nos opérations et approchons désormais à grands pas des étapes clés du développement de Bone Therapeutics. Avec la finalisation prochaine des préparatifs règlementaires et opérationnels requis, incluant notamment la production de nos lots cliniques, nous sommes désormais parfaitement préparés au lancement du développement clinique avancé de notre produit de thérapie cellulaire, ALLOB, chez des patients souffrant de fractures difficiles, et de notre solution de protéines prête à l'emploi, JTA-004, dans l'arthrose du genou. Nous sommes impatients de poursuivre le déploiement de notre stratégie clinique et de présenter nos avancées au marché dans les prochains mois. »