Bone Therapeutics publie ses résultats du troisième trimestre 2020

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, publie aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre, clôt au 30 septembre 2020.



« En dépit de la pandémie, Bone Therapeutics a réalisé des progrès considérables sur plusieurs fronts ces derniers mois, » commente Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. « Concernant les développements de notre portefeuille de produits, Bone Therapeutics a réalisé d'important progrès dans l'étude pivot de Phase III évaluant son atout principal, le JTA-004. De plus, nous avons poursuivi le développement de notre plateforme de thérapie cellulaire allogénique, étendant ainsi notre champ d'action de l'orthopédie et des maladies osseuses aux conditions inflammatoires pour lesquelles les options thérapeutiques sont limitées. Au cours du dernier trimestre, Bone Therapeutics a également développé ses activités commerciales et a signé un partenariat avec Link Health et Pregene, ainsi que des accords avec Catalent liés au développement et à la production d'ALLOB. »