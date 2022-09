BONE THERAPEUTICS publie ses résultats du premier semestre 2022

Pour recevoir toute l'actualité en temps réel de Bone Therapeutics, contactez bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de thérapie cellulaire répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d’autres indications, publie aujourd’hui son rapport d'activité pour le premier semestre, clos le 30 juin 2022, préparé conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne, et ses perspectives pour la fin de l'année 2022. Le rapport revient notamment sur l’opération de fusion inversée de Bone Therapeutics avec la Société Medsenic ; une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies pour le traitement des maladies auto-immunes.