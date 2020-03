Bone Therapeutics nomme Stefanos Theoharis au poste de Directeur Commercial

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (code Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui le renforcement de son équipe de direction par la nomination de Stefanos Theoharis, PhD, au poste de Directeur Commercial (Chief Business Officer - CBO).