BONE THERAPEUTICS nomme le Dr. Anthony Ting, un expert de l'industrie de la thérapie cellulaire, en qualité de Directeur Scientifique

BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris: BOTHE), société de thérapie cellulaire répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres maladies, annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Anthony Ting, PhD, un expert reconnu de l'industrie des thérapies à base de cellules souches, en qualité de Directeur Scientifique. Cette nomination sera effective au 1er avril 2021.