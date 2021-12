BONE THERAPEUTICS lève avec succès 3,3 M€ dans le cadre d'un placement privé

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d’autres pathologies, annonce aujourd’hui avoir levé 3,3 millions d’euros de produit brut via un placement privé en actions de 4 832 352 nouvelles actions à un prix d’émission de 0,68 euros par action auprès d’actionnaires institutionnels historiques et nouveaux.