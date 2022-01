Bone Therapeutics fait le point sur ses activités au quatrième trimestre 2021 et sur ses perspectives de développement en 2022

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



Poursuite active du recrutement pour l’essai de Phase IIb évaluant ALLOB dans les fractures du tibia. Présentation des données principales au premier trimestre 2023, en ligne avec le calendrier initial,

en dépit des ralentissements dus au COVID.



Nominations additionnelles au Conseil Scientifique afin de renforcer le développement de la plateforme CSMig de nouvelle génération



Poursuite des discussions pour la mise en place d’un partenariat international relatif à ALLOB. La finalisation du potentiel partenariat international a été retardée et est maintenant prévue pour le premier trimestre 2022.



Renforcement de la position de trésorerie de Bone Therapeutics via une levée de fonds au quatrième trimestre 2021, étendant ainsi la visibilité financière au troisième trimestre 2022





BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d’autres pathologies, publie aujourd’hui un point sur ses activités au quatrième trimestre 2021, clôt au 31 décembre 2021, ainsi que sur ses perspectives de développement en 2022.