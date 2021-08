Bone Therapeutics annonce les résultats principaux de l'étude de Phase III évaluant son viscosupplément amélioré, le JTA-004, dans l'arthrose du genou

BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui que l'étude de Phase III évaluant son viscosupplément amélioré JTA-004 dans l'arthrose du genou n'a pas atteint le critère d'évaluation principal ni par conséquent les critères secondaires clés.



La direction de Bone Therapeutics tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 16h00 CEST / 10h00 EST. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez sélectionner votre numéro d'appel dans la liste ci-dessous en indiquant l'identifiant de conférence 825 1002 3115# :



Belgique : +32 2 290 9360

France : +33 1 7095 0103

Royaume Uni : +44 208 080 6592

Etats-Unis : +1 646 876 9923