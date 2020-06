Bone Therapeutics annonce les résultats de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et confirme ses objectifs pour l'année 2020

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui les résultats de son Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue le mercredi 10 juin 2020 à 16h00. L'ensemble des résolutions présentées à l'ordre du jour de cette assemblée générale annuelle ont été approuvées par les actionnaires.