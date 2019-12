Bone Therapeutics - Annonce l'avancée de JTA-004 vers une étude pivot de Phase III

Bone Therapeutics annonce l'avancée de JTA-004 vers une étude pivot de Phase IIISoumission d'une demande d'essai clinique pour l'étude pivotale de Phase III JTA-004Initiation du recrutement des patients prévue début 2020 et résultats attendus au deuxième trimestre 2021Gosselies, Belgique, le 20 décembre 2019, 07h00 CET - BONE THERAPEUTICS (code Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui la soumission de la demande d'essai clinique aux autorités compétentes afin d'initier l'étude pivot de Phase III évaluant sa solution protéique améliorée, JTA-004, chez des patients souffrant d'arthrose du genou. Le démarrage du recrutement des patients est prévu pour le début de l'année 2020.L'étude de Phase III, JTA-004, est une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo et par un traitement actif, visant à évaluer le potentiel d'une injection intra-articulaire unique de JTA-004 pour réduire la douleur arthrosique du genou par rapport au placebo ou au Hylan G-F 20, le principal traitement de l'arthrose disponible sur le marché.