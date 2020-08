Bone Therapeutics agrandit son portefeuille de produits avec le soutien de la Région Wallonne

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui qu'elle a reçu une subvention de 0,6 M€ de la part de la Région Wallonne (Belgique) pour la recherche et les premières étapes préparatoires du développement clinique de BT-20, son nouveau produit de thérapie cellulaire allogénique prêt à l 'emploi. Bone Therapeutics tire ainsi partie de son expertise en biologie des Cellules Mésenchymateuses Stromales (CSMs) pour étendre son portefeuille de produits, de l'orthopédie et des maladies osseuse aux pathologies inflammatoires.