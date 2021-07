Bone Therapeutics : Accord de financement avec la BEI à hauteur de 16 M€

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de financement pouvant aller jusqu'à 16 M€ avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).



« Bone Therapeutics se rapproche progressivement d'un ensemble d'étapes très importantes pour son développement futur, comprenant notamment l'approbation règlementaire et la commercialisation potentielles d'un traitement s'adressant à plus de 250 millions de patients et la finalisation du développement clinique de notre plateforme de thérapie cellulaire allogénique ALLOB. En parallèle et sur la base de nos récents succès en orthopédie, nous développons progressivement notre expertise des technologies à base de CSM afin de cibler des indications plus larges. Le soutien d'une institution financière de référence comme la BEI formera une composante majeure de ces nouvelles activités, » commente Jean-Luc Vandebroek, Directeur Financier de Bone Therapeutics. « Ce financement approuvé par la BEI nous permettra de compléter le développement clinique de nos deux produits candidats principaux, JTA-004 et ALLOB, et d'accélérer fortement dans toutes les étapes règlementaires et commerciales. »