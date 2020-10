Bone Therapeutics a traité 50% des patients dans son étude pivot de phase III évaluant le JTA-004 dans l'arthrose du genou

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, annonce aujourd'hui avoir traité la moitié des patients prévus dans son étude de Phase III évaluant le viscosupplément amélioré, JTA-004, chez des patients souffrant d'arthrose du genou. Au rythme de recrutement actuel, et en supposant que le développement de la pandémie de COVID-19 n'entraînera pas d'autre perturbation significative des systèmes de santé à l'échelle mondiale, Bone Therapeutics estime pouvoir finaliser le recrutement des patients avant la fin de l'année 2020. Les résultats du critère d'évaluation principal à 3 mois et de la période d'évaluation à 6 mois sont attendus au second semestre 2021.