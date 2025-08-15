Bone Biologics Corp devrait afficher une perte de 53 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bone Biologics Corp BBLG.OQ BBLG.O devrait afficher un revenu trimestriel inchangé lorsqu'elle publiera ses résultats le 12 novembre (estimé) pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Bone Biologics Corp est une perte de 53 cents par action.

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes a augmenté d'environ 78,5 % au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Bone Biologics Corp est de 22,50 $, soit environ 89,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,35 $

