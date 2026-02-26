 Aller au contenu principal
Bonduelle vise une rentabilité opérationnelle courante de 80 millions d'euros pour 2025-2026
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 18:25

Le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle pour le premier semestre de l'exercice 2025-2026, s'établit à 1,111 milliard d'euros soit une hausse de 0,3 % en données comparables mais un repli de 0,7% en données publiées. Cette performance, dans un environnement de consommation peu porteur en Europe et aux Etats-Unis, a été alimentée par la croissance de la marque Cassegrain en France, la marque Bonduelle dans les pays émergents, ainsi que par la croissance des ventes à marque de distributeurs en Europe consécutives à la mise en place de droits de douane sur les importations de maïs chinois.

Sur ce semestre, Bonduelle affiche un résultat opérationnel courant de 50,5 MEUR à taux de change courants, soit une marge opérationnelle de 4,5% contre 48 MEUR d'euros et 4,3% l'exercice précédent, soit une progression de 5,1% en données publiées et un retrait de 2,2% à taux de change constants.

Après prise en compte du résultat financier, de la charge d'impôts et du résultat des mises en équivalence, le résultat net des activités poursuivies du groupe sur cette période est en progression à 20,4 MEUR, soit 1,8% du chiffre d'affaires contre 17,2 MEUR sur la même période de l'exercice précédent.

Le résultat net de l'ensemble consolidé affiche une forte amélioration à 56,5 MEUR contre une perte de 5 MEUR l'exercice précédent, sous l'effet de l'amélioration du résultat des activités poursuivies et d'une gestion rigoureuse du portefeuille d'activités.

