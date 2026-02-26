Bonduelle vise une rentabilité opérationnelle courante de 80 millions d'euros pour 2025-2026
Sur ce semestre, Bonduelle affiche un résultat opérationnel courant de 50,5 MEUR à taux de change courants, soit une marge opérationnelle de 4,5% contre 48 MEUR d'euros et 4,3% l'exercice précédent, soit une progression de 5,1% en données publiées et un retrait de 2,2% à taux de change constants.
Après prise en compte du résultat financier, de la charge d'impôts et du résultat des mises en équivalence, le résultat net des activités poursuivies du groupe sur cette période est en progression à 20,4 MEUR, soit 1,8% du chiffre d'affaires contre 17,2 MEUR sur la même période de l'exercice précédent.
Le résultat net de l'ensemble consolidé affiche une forte amélioration à 56,5 MEUR contre une perte de 5 MEUR l'exercice précédent, sous l'effet de l'amélioration du résultat des activités poursuivies et d'une gestion rigoureuse du portefeuille d'activités.
