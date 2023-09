Bonduelle: vers une structure de contrôle simplifiée information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Bonduelle SCA fait part d'un projet de simplification de sa structure de contrôle, en concentrant le noyau stable de contrôle au sein d'une nouvelle société, Bonduelle Family Holding, par apports à celle-ci d'actions Pierre et Benoît Bonduelle SAS.



Pour rappel, Pierre et Benoît Bonduelle SAS, l'actionnaire commandité qui contrôle le groupe agroalimentaire, comprend à ce jour des membres des sixième, septième et huitième générations de la famille Bonduelle.



Il est par ailleurs envisagé de fusionner Bonduelle SCA et La Plaine SA (filiale de Pierre et Benoît Bonduelle SAS) par absorption du second par le premier, afin de supprimer un niveau d'interposition et offrir une liquidité aux actionnaires de La Plaine SA.



A l'issue de cette opération, qui serait soumise à l'AG du 7 décembre, les anciens actionnaires de La Plaine SA détiendraient des actions de Bonduelle SCA reçues en échange, les actions Bonduelle SCA détenues auparavant par La Plaine SA étant annulées.