Bonduelle: résultat net consolidé de -5 ME au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Bonduelle rapporte que son chiffre d'affaires s'est établi à 1119,4 ME au titre du 1ersemestre de l'exercice 2024-2025 soit une évolution de - 1,5 % en données comparables et - 1,7 % en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat opérationnel courant ressort en hausse de 18,3%, à 48 ME. Le résultat net des activités poursuivies s'établit à 17,2 ME (vs 6,4 ME, soit +167%) tandis que le résultat net consolidé ressort à -5 ME (vs +4,5 ME un an plus tôt).



'L'année 2025 marque le début de la phase de transition, une étape clé pour préparer le rebond et l'accélération de nos performances dans les années à venir', indique Xavier Unkovic, le directeur général.



Selon lui, le 1ersemestre 2024-2025 témoigne déjà de résultats tangibles sur les cinq piliers stratégiques qui constituent les bases solides de la transformation du groupe d'ici 2027. La feuille de route est claire et nos équipes sont pleinement engagées pour atteindre les objectifs.



A ce titre, malgré le léger repli constaté de l'activité au 1ersemestre et l'impact de la mauvaise campagne agricole en Russie qui impactera plus particulièrement le second semestre, le Groupe Bonduelle confirme ses objectifs annuels de stabilité du chiffre d'affaires et de rentabilité opérationnelle courante à taux de change et périmètre constants.





