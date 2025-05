Bonduelle: repli de 1% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 13:58









(CercleFinance.com) - Bonduelle affiche pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024-25 un chiffre d'affaires de près de 1,65 milliard d'euros, soit un léger repli par rapport à l'exercice précédent de 1,1% tant en données publiées qu'en données comparables.



Sur cette période, les activités à marques du groupe agroalimentaire continuent leur progression en valeur (+1% en données comparables) contrastant avec le repli des activités à marques de distributeurs (-4,5% en données comparables).



Après un léger repli au premier semestre, le chiffre d'affaires s'est stabilisé au troisième trimestre. Aussi, Bonduelle confirme ses objectifs annuels de stabilité du CA et de rentabilité opérationnelle courante à taux de change et périmètre constants.





Valeurs associées BONDUELLE 7,820 EUR Euronext Paris -3,81%