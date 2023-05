Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle: nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 07:35









(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce la nomination de Xavier Unkovic à la direction générale, nomination qui prendra effet le 1er juin. Jusqu'à cette date, la direction générale sera assurée par Christophe Bonduelle, président du conseil d'administration.



'Xavier Unkovic a occupé des fonctions de direction générale aux Etats-Unis pendant 23 ans, au sein du groupe Mars puis de l'entreprise Amy's kitchen qu'il a redressée et développée', souligne le groupe agroalimentaire spécialisé dans les légumes.



Pour rappel, Guillaume Debrosse a quitté la direction générale début mai, d'un commun accord avec le conseil qui souhaitait confier le poste à un 'dirigeant riche d'une expérience forte du marché nord-américain et des produits de grande consommation'.





