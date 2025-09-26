Bonduelle maintient son objectif de rebond de la rentabilité opérationnelle courante pour 2025-2026

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Bonduelle pour l’exercice 2024-2025 s’établit à 2,203 milliards d’euros, soit un repli de 0,8% en données comparables et de 0,9% en données publiées sur un an. Le résultat opérationnel courant s’établit à 83,8 millions d’euros, en légère progression (+0,2%) sur un an. Sur cette période, la marge opérationnelle courante progresse à 3,8%, contre 3,7% pour l’exercice précédent après prise en compte du retraitement IFRS 5. Le groupe enregistre une perte nette en 2024-2025 de 11,5 millions d'euros, contre une perte de 119,8 millions d'euros un an avant.

Dans un contexte où la consommation restera vraisemblablement sous pression, le groupe confirme pour 2025-2026 son objectif de rebond de la rentabilité opérationnelle courante à 90 millions d'euros en données comparables.

Cet objectif sera soutenu par une croissance de l'activité à marques, une amélioration de la performance agro-industrielle et par la maîtrise de ses frais de structure tout en poursuivant ses programmes ambitieux à impact positif.

