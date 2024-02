Bonduelle: les taux de change freine la hausse du chiffre d'affaires

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle a atteint 1,2 milliard d'euros au premier semestre, une progression de 4,5% à taux de change constants, mais une baisse de 2,4% une fois l'effet devises, et notamment la forte dévalorisation du rouble, pris en compte.

Au deuxième trimestre de l'exercice décalé, l'effet est encore plus notable, avec une hausse de 4,8% à taux et périmètre constants et une baisse de 4,1% en prenant en compte l'effet de change.

La progression des ventes est aussi, dans certaines zones géographiques, soutenue par la hausse des tarifs.

"Les évolutions des devises ont un effet négatif sur la croissance de l'activité", "principalement lié à la dépréciation du rouble russe et dans une moindre mesure celle du dollar américain", explique l'entreprise dans un communiqué.

En conséquence, l'activité hors Europe, qui représente 35% du chiffre d'affaires global, recule de 15,4% à taux courants, alors qu'elle est en légère hausse de 2,5% une fois recalculée sans l'effet change.

En Europe, Bonduelle a réalisé au premier semestre 739 millions d'euros de ventes, une hausse de 6,4%, avec un faible impact de l'effet change.

L'activité est également en hausse au deuxième trimestre, bénéficiant parfois nettement de la hausse des tarifs.

"Le repli des volumes reste limité dans la zone en dépit d'une faiblesse notable de la consommation alimentaire", note Bonduelle. "En conserve et surgelé en grande distribution, les produits à marques de distributeurs progressent tant en volumes qu'en valeur, tandis que les marques (Bonduelle et Cassegrain) affichent, elles, une progression en valeur mais un repli en volumes."

L'inflation aide également l'activité "frais élaboré", dont les salades en sachet, à enregistrer une hausse en valeur, tandis que les volumes sont "quasi stables".

"En restauration hors foyer, l'activité poursuit sa progression, tant en volumes qu'en valeur", note finalement l'entreprise.

Bonduelle publiera ses prévisions pour l'exercice 2023-2024 lors de ses résultats semestriels le 1er mars.