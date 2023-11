Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonduelle: hausse de 4,2% du CA trimestriel en comparable information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 18:11









(CercleFinance.com) - Bonduelle publie un chiffre d'affaires de 568,5 millions d'euros au titre du 1ertrimestre de son exercice 2023-2024 (soit la période juillet-septembre), soit une évolution de +4,2 % en données comparables et -0,5 % en données publiées.



A taux de change et périmètre constants, l'activité Conserve progresse de 11,8% devant l'activité Surgelé (+9,2%) tandis que le Frais élaboré ressort à -3,7%.



Bonduelle indique que l'activité constatée au 1er trimestre ainsi que le bilan des campagnes agricoles de l'été ne remettent pas en cause les objectifs communiqués début octobre 2023 soit une progression du chiffre d'affaires d'environ 5 % et une marge opérationnelle courante supérieure à 3% du chiffre d'affaires - tous deux à taux de change constants.





