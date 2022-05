Bonduelle entre en négociations exclusives avec le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec en vue de la cession de 65 % de Bonduelle Americas Long Life

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Villeneuve d’Ascq, France, le 24 mai 2022 - Communiqué

Bonduelle entre en négociations exclusives avec le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec

en vue de la cession de 65 % de Bonduelle Am ericas Long Life

Le Groupe Bonduelle annonce être entré en négociations exclusives avec les investisseurs institutionnels Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), en vue de l’acquisition, à parts égales entre eux, de 65 % de Bonduelle Americas Long Life (BALL) et sur la base d’une valeur d’entreprise à 100 % de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d’euros), soit un multiple d’EBITDA 2020-2021 de 8,2x.

Avec un chiffre d’affaires de 943 millions de dollars canadiens pour l’année 2020-2021, BALL est dédiée à la transformation et la commercialisation de légumes en conserve et en surgelé, aux États-Unis et au Canada, en grande distribution pour le commerce de détail et la restauration, principalement en marque de distributeur, en marques de tiers ainsi qu’avec ses propres marques telles que Arctic Gardens et Del Monte.

Ce projet de cession partielle fait suite à la revue stratégique des activités du groupe, et en particulier BALL, annoncée en septembre 2021. Il vise à permettre au groupe de poursuivre le déploiement de ses activités, en particulier à marques, en ligne avec ses priorités stratégiques et son ambition de croissance durable à impact positif.

« L'entrée au capital du Fonds de solidarité FTQ et de la CDPQ permettrait à BAL L de poursuivre son développement dans un marché nord-américain en constante consolidation et de financer ses investissements de croissance et de rentabilité, sans nouvelles allocations de ressources par le Groupe Bonduelle, celui-ci bénéficiant à terme, en tant qu’actionnaire minoritaire, de la création de valeur de cette activité à concurrence de 35 %. » déclare Guillaume Debrosse , Directeur général du Groupe Bonduelle.

« Le Fonds de solidarité FTQ est fier d e bâtir ce partenariat afin de réaliser cette transaction structurante pour le secteur agroalimentaire du Québec. La transaction impliquant Bonduelle Am ericas Long Life , le Fonds et ses partenaires deviendra l’une des plus marquantes de l’industrie alimentaire québécoise. Elle permettra à l’entreprise de continuer son expansion nord-américaine, tout en conservant un siège social crucial ici. La participation du Fonds dans cette transaction s’ajoute à des investissements historiques de près de 1,3 milliard de dollars canadiens dans l’agroalimentaire », affirme Dany Pelletier, premier vice-président - Placements privés et investissements d’impact au Fonds de solidarité FTQ.

« La CDPQ est particulièrement fière de devenir actionnaire d'un des principaux acteurs de l’alimentation en Amérique du Nord et dont le siège social sera établi ici, à Brossard » , affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à la CDPQ. « Aux côtés de nos partenaires, nous souhaitons poursuivre l’ambitieux plan d’expansion entrepris par Bonduelle Amérique Long Life afin de consolider sa position de leader au Canada et de développer encore davantage le marché américain . »

La clôture de la transaction pourrait intervenir quelques semaines après le délai requis pour l’information-consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l’obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes et de la levée de conditions suspensives usuelles.

Contacts Presse :

Pour Bonduelle :

Benjamin ZEHNDER - RP carrées - Tél : +33 (0)6 76 41 18 19

email: benjamin.zehnder@becoming-group.com

Vanessa VAZZAZ - RP carrées - Tél : +33 (0)6 34 32 24 23

email: vanessa.vazzaz@becoming-group.com

Pour le Fonds de solidarité FTQ :

Frédérique Lavoie-Gamache - Conseillère, relations de presse - Tél : +1 438 364 1596

email: frederique.lavoie@fondsftq.com

Pour la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) :

Kate Monfette - Conseillère principale, relation media - Tél : +1 514 847 5493

email: kmonfette@cdpq.com

À propos de Bonduelle

Nous voulons inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 14 700 salariés et nous innovons avec nos partenaires agriculteurs depuis 1853. Nos produits sont cultivés sur 124 000 hectares et commercialisés dans 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 779 M€.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars canadiens au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 420 milliards de dollars canadiens .

Pièce jointe