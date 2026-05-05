Bonduelle enregistre un léger rebond de ses ventes au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 18:25
Sur les 9 premiers mois de cet exercice (du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026), le chiffre d'affaires atteint 1,638 MdEUR, en croissance de 0,7% en données comparables mais en baisse de 0,6% en données publiées, traduisant là encore un impact négatif des effets de change.
Sur 9 mois, la zone Europe, qui représente 62% de l'activité, affiche une croissance modérée de 1,5% en données comparables, portée par une accélération notable sur ce troisième trimestre ( 4,2%). "Cette amélioration traduit un redressement progressif de la dynamique commerciale, notamment en conserve et surgelé, après un premier semestre plus contrasté", explique le groupe spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés.
A l'inverse, la zone hors Europe recule de 0,6% en données comparables sur 9 mois, et de 3% au troisième trimestre. "Cette évolution reste largement imputable à la forte détérioration aux Etats-Unis, partiellement compensée par la bonne tenue de certaines géographies émergentes", fait savoir Bonduelle.
Concernant ses prévisions, le groupe confirme son objectif de stabilité du chiffre d'affaires annuel. Toutefois, en raison d'un environnement défavorable (marqué par les conséquences des importations massives de maïs chinois, la pression sur les prix des marques de distributeur en Europe et aux États-Unis, à laquelle s'ajoute la crise au Moyen-Orient), l'objectif de rentabilité opérationnelle courante devrait être légèrement inférieur à la prévision précédente.
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