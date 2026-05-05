 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bonduelle enregistre un léger rebond de ses ventes au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 18:25

Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, Bonduelle a généré un chiffre d'affaires de 527,1 millions d'euros, en progression de 1,5 % en données comparables mais en repli de 0,4% en données publiées par rapport à l'exercice précédent, lié à un effet de change défavorable sur le dollar américain.

Sur les 9 premiers mois de cet exercice (du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026), le chiffre d'affaires atteint 1,638 MdEUR, en croissance de 0,7% en données comparables mais en baisse de 0,6% en données publiées, traduisant là encore un impact négatif des effets de change.

Sur 9 mois, la zone Europe, qui représente 62% de l'activité, affiche une croissance modérée de 1,5% en données comparables, portée par une accélération notable sur ce troisième trimestre ( 4,2%). "Cette amélioration traduit un redressement progressif de la dynamique commerciale, notamment en conserve et surgelé, après un premier semestre plus contrasté", explique le groupe spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés.

A l'inverse, la zone hors Europe recule de 0,6% en données comparables sur 9 mois, et de 3% au troisième trimestre. "Cette évolution reste largement imputable à la forte détérioration aux Etats-Unis, partiellement compensée par la bonne tenue de certaines géographies émergentes", fait savoir Bonduelle.

Concernant ses prévisions, le groupe confirme son objectif de stabilité du chiffre d'affaires annuel. Toutefois, en raison d'un environnement défavorable (marqué par les conséquences des importations massives de maïs chinois, la pression sur les prix des marques de distributeur en Europe et aux États-Unis, à laquelle s'ajoute la crise au Moyen-Orient), l'objectif de rentabilité opérationnelle courante devrait être légèrement inférieur à la prévision précédente.

Valeurs associées

BONDUELLE
8,4400 EUR Euronext Paris -3,54%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank