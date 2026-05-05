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Bonduelle, Delfingen, Viridien...les valeurs à suivre demain à Paris-
information fournie par AOF 05/05/2026 à 18:35

(AOF) - Arkema

Le chimiste dévoilera ses résultats du premier trimestre.

Bonduelle

Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, Bonduelle a généré un chiffre d'affaires de 527,1 millions d'euros, en progression de 1,5 % en données comparables mais en repli de 0,4% en données publiées par rapport à l'exercice précédent, lié à un effet de change défavorable sur le dollar américain.

Delfingen

Le spécialiste de la protection des câblages a enregistré, sur la période, un chiffre d'affaires de 97,1 millions d'euros, en repli de 11,7% en données publiées. A taux de change constants, le recul est ramené à 6,3%. Retraité de l'arrêt des contrats non contributifs dans l'activité transfert de fluide (FTT), décidé dans le cadre du plan IMPULSE 2026, le repli se limite à 1,8%, traduisant une certaine résilience dans un contexte de contraction de 3% de la production automobile mondiale.

emeis

Le groupe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

GTT

GTT rapporte avoir reçu une commande du chantier naval Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour la conception des cuves de cinq nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur MISC.

Hexaom

Le constructeur de maisons livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

JCDecaux

Malgré un environnement macroéconomique complexe, le numéro un mondial de la communication extérieure a affiché une croissance organique de 5,7 % au premier trimestre 2026. Si l'activité publicitaire pure se porte bien, les perspectives pour le deuxième trimestre restent prudentes face aux tensions géopolitiques.

Neurones

La société de conseil en management et de services numérique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

NRJ Group

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de NRJ s'établit à 71,9 millions d'euros, en recul de 1,5%. Le pôle Médias limite sa baisse à 2,1%, soutenu par la bonne tenue de la radio.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs annoncera ses résultats du premier semestre.

Veolia Environnement

Le spécialiste des services à l'environnement annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Viridien

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 214 millions de dollars soit un repli de 29% en glissement annuel. Cette baisse des revenus reflète un début d'année lent comme anticipé, auquel s'est ajoutée l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient, affectant les activités de SMO (Sensing and Monitoring) et de GEO (Geoscience).

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ARKEMA
62,6000 EUR Euronext Paris +1,05%
AXA
40,2900 EUR Euronext Paris +0,55%
BONDUELLE
8,4400 EUR Euronext Paris -3,54%
DELFINGEN
29,6000 EUR Euronext Paris +0,34%
EMEIS
15,0100 EUR Euronext Paris +4,09%
HEXAOM
33,2000 EUR Euronext Paris -2,35%
JCDECAUX
18,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
NEURONES
36,2000 EUR Euronext Paris -1,50%
NRJ GRP
6,9600 EUR Euronext Paris -0,57%
TRIGANO
147,1000 EUR Euronext Paris +0,96%
VEOLIA
35,6700 EUR Euronext Paris +1,02%
VIRIDIEN
146,7000 EUR Euronext Paris +1,59%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 18:35:00.

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