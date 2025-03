Bonduelle : croissance de 17,8% du résultat opérationnel courant au premier semestre

(AOF) - Sur le premier semestre de l’exercice 2024-2025, le groupe Bonduelle affiche une forte progression de 17,8% en données comparables de son résultat opérationnel courant. Il s’établit à 48 millions d’euros à taux de change courants et 47,8 millions d’euros à taux de change constants contre 40,6 millions d’euros il y a un an à la même période. La marge opérationnelle courante s’établit à 4,3 % tant en données comparables qu’en données publiées compte tenu du faible impact des devises sur la période. Elle s'élevait à 3,6%, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires s'établit à 1,119 milliard d'euros contre 1,139 milliard d'euros au premier semestre de l'exercice précédent, soit une baisse de 1,5% en données comparables et de 1,7 % en données publiées. Les évolutions des devises ont pesé marginalement sur la croissance de l'activité (-0,2%).

Bonduelle affiche une perte nette sur ce semestre de 5 millions d'euros contre un profit de 4,5 millions d'euros, un an auparavant.

En dépit d'un léger repli de l'activité au premier semestre et des effets négatifs attendus sur la rentabilité au second semestre en raison de la mauvaise campagne agricole en Russie, Bonduelle confirme ses objectifs annuels : stabilité du chiffre d'affaires et de rentabilité opérationnelle courante à taux de change et périmètre constants.

