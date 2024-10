Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bonduelle: croissance de 14% du ROC annuel information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 07:23









(CercleFinance.com) - Bonduelle publie une perte nette de 119,8 millions d'euros au titre de son exercice 2023-24 (clos fin juin), contre un bénéfice de 14,5 millions un an auparavant, mais un résultat opérationnel courant (ROC) en croissance de 14,3% à 75,3 millions.



Sa marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 3,2% en données publiées, supérieure à l'objectif communiqué en début d'exercice, grâce aux 'programmes volontaristes d'amélioration de l'efficacité industrielle et à une stricte maîtrise des frais généraux'.



Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire s'est replié de 1,4% à 2,37 milliards d'euros, mais a augmenté de 2,7% en données comparables, les croissances en conserve (+6,1%) et en surgelé (+10,3%) ayant compensé un recul dans le frais (-3,3%).



En termes de perspectives, Bonduelle poursuivra son programme de transformation et 'a pour objectif, pour cette année de transition, une stabilité de son activité et de son résultat opérationnel courant, tous deux en données comparables'.





Valeurs associées BONDUELLE 6,93 EUR Euronext Paris +0,58%