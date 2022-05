Bonduelle - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021-2022 : croissance de l'activité conforme à l'objectif annuel

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2021-2022

(1 er janvier - 31 mars 2022)

Croissance de l’activité conforme à l’objectif annuel

Une croissance des différentes activités et géographies du groupe portée par le dynamisme du secteur de la restauration hors foyer et par des bases de comparaisons favorables

Le chiffre d’affaires du 3 ème trimestre de l’exercice 2021-2022 du Groupe Bonduelle s’établit à 725,9 millions d’euros soit une progression par rapport à l’exercice précédent de + 7,6 % en données publiées et + 4,- % en données comparables* après prise en compte des variations de change, principalement le renforcement des dollars américain et canadien. Aucune variation de périmètre n’est intervenue sur le trimestre. Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 2 168,7 millions d’euros, en progression de + 2,5 % en données publiées et + 1,- % en données comparables*.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 9 mois 2021-2022 9 mois 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 3 ème trimestre 2021-2022 3 ème trimestre 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 999,8 955,5 4,6 % 4,7 % 336,- 307,4 9,3 % 9,4 % Zone hors Europe 1 168,9 1 160,6 0,7 % - 2,1 % 389,9 367,1 6,2 % - 0,5 % Total 2 168,7 2 116,1 2,5 % 1,- % 725,9 674,6 7,6 % 4,- %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 9 mois 2021-2022 9 mois 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 3 ème trimestre 2021-2022 3 ème trimestre 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 873,6 840,1 4,- % 2,8 % 280,1 251,1 11,6 % 9,7 % Surgelé 561,7 505,1 11,2 % 8,6 % 198,7 173,1 14,8 % 9,6 % Frais 733,5 770,9 - 4,9 % - 6,- % 247,1 250,4 - 1,3 % - 5,6 % Total 2 168,7 2 116,1 2,5 % 1,- % 725,9 674,6 7,6 % 4,- %

A l’instar des 6 premiers mois de l’exercice, l’activité retrouve un rythme de croissance plus normalisé, marqué par une demande atténuée en grande distribution et une croissance soutenue en restauration hors foyer appuyée sur le trimestre par des bases de comparaison favorables.

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 46,1 % de l'activité au terme des 9 premiers mois de l’exercice, affiche sur cette période une évolution globale de + 4,6 % en données publiées et + 4,7 % en données comparables*, le trimestre enregistrant une évolution de respectivement + 9,3 % et + 9,4 %.

Tant au cumul des 9 premiers mois de l’exercice que sur le troisième trimestre, les activités de conserve, surgelé et frais préparé sont en progression.

Les activités de longue conservation en grande distribution ont connu une croissance solide sur le trimestre, particulièrement à marques (Bonduelle et Cassegrain), aidée notamment par la préparation des fêtes de Pâques. Les activités de restauration hors foyer continuent leur forte progression, aidée par une base de comparaison favorable (2 ème vague Covid l’année précédente). De la même façon, les activités de frais profitent également du redressement de la restauration hors foyer sur le trimestre. D’une façon générale, ce troisième trimestre concrétise en Europe une normalisation des activités par canaux de distribution.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 53,9 % de l'activité sur les 9 premiers mois, affiche une variation de + 0,7 % en données publiées et - 2,1 % en données comparables*.

En Amérique du Nord, l’activité de longue conservation (conserve et surgelé) profite de l’accélération de la restauration hors foyer sur des bases de comparaison favorables, tandis que l’activité en grande distribution connaît une légère décroissance en données comparables* comme attendu.

Les activités de frais sur cette zone affichent, elles, et comme anticipé, un repli en volume lié à la stratégie de redressement de la rentabilité de cette activité. Les augmentations de prix, destinées à compenser les inflations constatées, négociées avec les clients de l’activité permettent de confirmer l’évolution favorable de cette rentabilité sur le deuxième semestre de l’exercice.

En zone Eurasie, l’évolution de l’activité poursuit sa dynamique de croissance dans la continuité des trimestres précédents tant en conserve qu’en surgelé. En Ukraine, l’activité, représentant une part très limitée des ventes du groupe, et totalement stoppée suite à l’invasion du pays, connaît un léger redémarrage.

Autre élément significatif

Situation de Bonduelle sur l’Ukraine et la Russie

Le Groupe Bonduelle considère qu’il est de sa responsabilité d’assurer l'accès des populations à des denrées alimentaires essentielles et de tout mettre en œuvre pour ne pas contribuer à des pénuries alimentaires. Dans le cadre de sa mission, le Groupe Bonduelle assure donc en Russie la continuité de ses activités pour nourrir non seulement les 145 millions de russes mais aussi les 90 millions d’habitants dans les pays alentours approvisionnés par les usines russes du groupe.

Pour autant le contexte actuel appelle des mesures exceptionnelles.

Le Groupe Bonduelle a donc décidé le 17 mars, avec le soutien unanime de ses actionnaires de contrôle, de son Conseil d’Administration et de son Conseil de Surveillance, de dédier la totalité des bénéfices réalisés par les ventes en Russie pendant la période de conflit à la reconstruction future des infrastructures et des écosystèmes agricoles et alimentaires mis à mal par le conflit en Ukraine.

Perspectives 2021-2022

Compte tenu de l’évolution de l’activité sur les 9 premiers mois de l’exercice, des nécessaires évolutions de prix négociées ou à négocier compte tenu des inflations de coût de revient, et malgré un contexte sanitaire, géopolitique et de consommation incertain, le groupe confirme son objectif de croissance de l’activité de 3,- % et vise une marge opérationnelle courante stable comparée à l’exercice précédent, soit 3,6 % du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants.

* données comparables, s oit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

po ur les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chi ffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 1 2 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements fin anciers :

- Chiffre d’affaires de l’exercice 2021-2022 : 1 er août 2022 (après bourse)

- Résultats annuels 2021-2022 : 3 octobre 2022 (avant bourse)

