Bonduelle - Chiffre d'affaires annuel 2021-2022 : Chiffre d'affaires annuel en croissance sur l'exercice - 4ème trimestre particulièrement dynamique

Chiffre d’affaires annuel 2021-2022

(1 er juillet 2021 - 30 juin 2022)

Chiffre d’affaires annuel de Bonduelle

en croissance sur l’exercice

4 ème trimestre particulièrement dynamique

Croissance globale portée par les activités conserve et surgelé

Activité frais prêt à consommer en retrait en Amérique du Nord

Croissance du chiffre d’affaires annuel renforcée par les changes

Rentabilité attendue en deçà de l’objectif annuel

Le chiffre d’affaires 2021-2022 du Groupe Bonduelle s’établit à 2 891,7 millions d’euros (hors effet IFRS 5) contre 2 778,6 millions d’euros l’exercice précédent, soit une croissance de + 1,8 % à périmètre comparable, incluant les activités conserve et surgelé en Amérique du Nord cédées au 30 juin 2022. Dans un contexte à nouveau perturbé par la crise sanitaire, une climatologie délicate, des tensions géopolitiques et leurs conséquences, le groupe démontre à nouveau la résilience de son activité.

En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat relatifs aux activités conserve et surgelé en Amérique du Nord, cédées au 30 juin 2022, seront regroupés dans le compte de résultat des états financiers publiés sous la rubrique “résultat net des activités abandonnées”. Le chiffre d’affaires publié au compte de résultat consolidé exclura donc, conformément à la norme IFRS 5, les activités cédées.

Compte tenu de la date de cession des activités, soit le 30 juin 2022, date de clôture de l’exercice, il est également présenté le chiffre d’affaires global, par zone et par technologie à structure comparable, c’est-à-dire intégrant le chiffre d’affaires des activités cédées et dont l’évolution est commentée ci-après.

L’évolution du chiffre d’affaires conformément à la norme IFRS 5 c’est-à-dire excluant le chiffre d’affaires des activités conserve et surgelé en Amérique du Nord au titre de 2020-2021 retraité et 2021-2022 est présentée en annexe.

Chiffre d’affaires global

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros)



12 mois 2021-2022



Hors IFRS 5 - non retraité des activités cédées 12 mois 2021-2022 12 mois 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4 ème trimestre 2021-2022 4 ème trimestre 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 1 357,3 1 357,3 1 271,7 6,7 % 6,9 % 357,5 316,3 13,- % 13,4 % Zone hors Europe 845,3 1 534,4 1 506,9 1,8 % - 2,4 % 365,5 346,3 5,5 % - 3,6 % Total 2 202,6 2 891,7 2 778,6 4,1 % 1,8 % 723,- 662,5 9,1 % 4,5 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros)



12 mois 2021-2022



Hors IFRS 5 - non retraité des activités cédées 12 mois 2021-2022 12 mois 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4 ème trimestre 2021-2022 4 ème trimestre 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 958,4 1 149,3 1 087,7 5,7 % 4,4 % 275,7 247,7 11,3 % 9,7 % Surgelé 238,4 736,6 655,1 12,4 % 8,8 % 174,9 150,1 16,6 % 9,2 % Frais 1 005,9 1 005,9 1 035,8 - 2,9 % - 5,3 % 272,4 264,8 2,8 % - 3,1 % Total 2 202,6 2 891,7 2 778,6 4,1 % 1,8 % 723,- 662,5 9,1 % 4,5 %

À 2 891,7 millions d’euros, le chiffre d’affaires (hors effet IFRS 5) du groupe intégrant les activités de longue conservation en Amérique du Nord affiche sur l’exercice 2021-2022 (1 er juillet 2021 - 30 juin 2022) une progression de + 1,8 % en données comparables* et + 4,1 % en données publiées (hors effet IFRS 5).

Les variations des devises ont eu, cette année, un effet favorable de + 2,3 % sur la croissance du groupe avec notamment une appréciation conséquente des dollars américain et canadien.

Le 4 ème trimestre affiche une forte progression à + 4,5 % en données comparables* et à + 9,1 % en données publiées (hors effet IFRS 5), liée au dynamisme de l’activité restauration hors foyer en Europe et en Amérique du Nord, proche des niveaux pré-covid, et de bases de comparaisons favorables liées au manque de produits l’exercice précédent.

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 46,9 % de l’activité sur l’exercice 2021-2022 (hors effet IFRS 5), affiche une croissance élevée à + 6,7 % en données publiées et + 6,9 % en données comparables*, croissance constatée dans l’ensemble des technologies. Les ventes à marques affichent une croissance en grande distribution proche de 4,- %, permettant, en particulier pour Cassegrain, des gains de parts de marché tant en volume qu’en valeur, en conformité avec la stratégie du groupe. La restauration hors foyer, principalement en surgelé et en frais progresse de plus de 30 %, supérieure au rattrapage constaté du marché, permettant un retour à un niveau d’activité proche de celui de la période pré-covid.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires (hors effet IFRS 5) de la zone hors Europe au titre de l’exercice 2021-2022, en intégrant les activités conserve et surgelé en Amérique du Nord, représente 53,1 % de l'activité, soit un repli de - 2,4 % en données comparables* et une progression de + 1,8 % en données publiées (hors effet IFRS 5).

En Amérique du Nord, les activités de longue conservation (conserve et surgelé), cédées le 30 juin 2022, affichent une croissance solide sur l’ensemble de l’exercice liée, à l’instar de l’Europe, à une forte croissance de l’activité de restauration hors foyer tant au Canada qu’aux États-Unis et à la résistance de l’activité en grande distribution malgré sa normalisation post crise sanitaire Covid 19.

Les activités de frais prêt à consommer portées par la business unit Bonduelle Fresh Americas sont en retrait significatif sur l’ensemble de l’exercice. Ce repli s’explique par une hausse de prix volontariste destinée à préserver les marges dans un environnement particulièrement inflationniste, un marché moins dynamique, et l’arrêt de commercialisation de gammes non contributives auprès de certains clients, non compensé par les gains de nouveaux clients.

En zone Eurasie, les marques (Bonduelle et Globus) affichent une progression sur l’ensemble de l’exercice malgré un 4 ème trimestre en retrait, marqué par les tensions géopolitiques et ses conséquences en matière de consommation et d’inflation.

Autre information significative

Bonduelle cède 65 % de Bonduelle Americas Long Life auprès du Fonds de solidarité FTQ et de la CDPQ

Le Groupe Bonduelle a annoncé le 30 juin 2022 avoir obtenu l’autorisation des autorités réglementaires américaines et canadiennes ainsi que la levée des conditions suspensives lui permettant de finaliser l’accord avec les investisseurs institutionnels Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ, pour l’acquisition, à parts égales entre eux, de 65 % de Bonduelle Americas Long Life (BALL) et sur la base d’une valeur d’entreprise à 100 % de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d’euros), soit un multiple d’EBITDA 2020-2021 de 8,2x.

Avec un chiffre d’affaires de 989 millions de dollars canadiens pour l’année 2021-2022, cette activité est dédiée à la transformation et la commercialisation de légumes en conserve et en surgelé, aux États-Unis et au Canada, en grande distribution pour le commerce de détail et la restauration, principalement en marques de distributeur, en marques de tiers ainsi qu’avec ses propres marques telles que Arctic Gardens et Del Monte. Cette opération permet au groupe de poursuivre le déploiement de ses activités, en particulier à marques, en ligne avec ses priorités stratégiques et son ambition de croissance durable à impact positif. La cession, dont le produit net sera déterminé sur la base des comptes arrêtés à la date de l'opération et en cours d'établissement, sera enregistrée dans les comptes du Groupe Bonduelle au titre de l’exercice clos le 30 juin 2022.

Perspectives

Compte tenu de l’évolution de l'activité au titre de l’exercice 2021-2022 d’une part, d’une vague sans précédent d’inflation touchant l’ensemble des composantes de coût et en accentuation sur la fin de l’exercice d’autre part et enfin d’un redressement amorcé mais plus difficile que prévu de ses activités de frais en Amérique du Nord, le Groupe Bonduelle confirme que la croissance attendue de la marge opérationnelle courante (hors effet IFRS 5) devrait s’inscrire en deçà de l'objectif communiqué de + 3,6 % à périmètre comparable et changes constants sur l’exercice 2021-2022.

Les difficultés rencontrées par la business unit Bonduelle Fresh Americas amènent le groupe à revoir la perspective de rentabilité de celle-ci à moyen terme pouvant conduire à une dépréciation d’actifs corporels et/ou incorporels et d’impôts différés actifs de cette activité.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Au cas particulier de l’exercice 2021-2022, le chiffre d’affaires des activités conserve et surgelé en Amérique du Nord cédées le 30 juin 2022 est compris pour l’ensemble de l’exercice.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochain évènement financier :

- Résultats annuels 2021-2022 : 3 octobre 2022 (avant bourse)

Annexe

Chiffre d’affaires global après application de la norme IFRS 5

Le Groupe Bonduelle a cédé au 30 juin 2022 ses activités conserve et surgelé en Amérique du Nord. Cette cession réunit les conditions pour qualifier cette activité “d’abandonnée”, conformément à la norme IFRS 5.

Ainsi, le chiffre d'affaires 2021-2022 publié exclut les ventes de ces activités cédées, et la période 2020-2021 est retraitée dans le tableau ci-dessous.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 12 mois 2021-2022 12 mois 2020-2021

comparable** Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4 ème trimestre 2021-2022 4 ème trimestre 2020-2021

comparable** Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 1 357,3 1 271,7 6,7 % 6,9 % 357,5 316,3 13,- % 13,4 % Zone hors Europe 845,3 891,9 - 5,2 % - 8,4 % 203,9 212,1 - 3,9 % - 12,- % Total 2 202,6 2 163,6 1,8 % 0,6 % 561,4 528,4 6,2 % 3,2 %

** données 2020-2021 excluant le chiffres d’affaires des activités conserve et surgelé en Amérique du Nord

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 12 mois 2021-2022 12 mois 2020-2021

comparable** Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4 ème trimestre 2021-2022 4 ème trimestre 2020-2021

comparable** Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 958,4 912,5 5,- % 4,8 % 232,1 212,7 9,1 % 9,- % Surgelé 238,4 215,3 10,7 % 10,8 % 56,9 50,9 11,8 % 12,2 % Frais 1 005,9 1 035,8 - 2,9 % - 5,3 % 272,4 264,8 2,8 % - 3,1 % Total 2 202,6 2 163,6 1,8 % 0,6 % 561,4 528,4 6,2 % 3,2 %

** données 2020-2021 excluant le chiffres d’affaires des activités conserve et surgelé en Amérique du Nord

