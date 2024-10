Bonduelle améliore sa rentabilité opérationnelle courante annuelle

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans ce contexte, le groupe a pour objectif, pour cette année de transition, une stabilité de son activité et de son résultat opérationnel courant, tous deux en données comparables.

En parallèle, le groupe poursuivra son programme de transformation initié en 2023-2024 comprenant notamment le projet de cession des activités de salade en sachet en France et en Allemagne.

Dans un climat de consommation sous pression et de préoccupation du consommateur relatif à son pouvoir d'achat, le groupe Bonduelle " entend accentuer sa politique d'innovations accessibles au travers de ses marques, appuyée par un renforcement de ses investissements marketing, en particulier sur le marché américain ".

Le groupe Bonduelle au titre de l'exercice 2023-2024 affiche une perte nette à 119,8 millions d'euros, contre un bénéfice net de 14,5 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Les éléments non récurrents s'élèvent à - 145 millions d'euros, " principalement composés de la dépréciation d'actifs incorporels de l'activité frais en Amérique du Nord d'une part et de la dépréciation à 100 % des actifs de l'usine de Saint-Mihiel dans la Meuse (France) d'autre part (5 millions d'euros) ".

Cela représente une marge opérationnelle courante de 3,2 % en données publiées, supérieurs à l'objectif communiqué en début d'exercice, permis par des programmes volontaristes d'amélioration de l'efficacité industrielle et une stricte maîtrise des frais généraux. Il s'élevait à 2,7% un an auparavant.

