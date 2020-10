Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bond de 4% du bénéfice de JPMorgan au T3 grâce au trading Reuters • 13/10/2020 à 13:35









BOND DE 4% DU BÉNÉFICE DE JPMORGAN AU T3 GRÂCE AU TRADING (Reuters) - JPMorgan Chase & Co a fait état mardi d'une croissance de 4% de son bénéfice au troisième trimestre, qui a été soutenu par une hausse du trading à la faveur d'un rebond des marchés financiers après les débuts de la crise du coronavirus. Sur le trimestre clos en septembre, le bénéfice de la banque américaine est ressorti à 9,44 milliards de dollars (8 milliards d'euros), soit 2,92 dollars par action, contre 9,1 milliards un an plus tôt. Les analystes attendaient en moyenne 2,23 dollars par action, selon les données de Refinitiv. Il n'était pas certain dans l'immédiat que ces données soient comparables. L'action JMorgan progressait de 0,3% à 102,75 dollars dans les transactions en avant-Bourse. (Noor Zainab Hussain à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

