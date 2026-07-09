Bon trimestre de Levi's, mais les perspectives déçoivent un peu

Levi Strauss & Co. a fait état hier soir d'un bénéfice net meilleur que prévu au titre de son deuxième trimestre fiscal mais les prévisions fournies par le fabricant de jeans pour son troisième trimestre ont déçu les investisseurs, ce qui se traduisait par une progression minime de son titre dans les premiers échanges ce jeudi à Wall Street.

Sur son deuxième trimestre, clos fin mai, le groupe textile a dégagé un bénéfice net ajusté de 110 millions de dollars, à comparer avec 89 millions sur la même période de 2025. Toujours hors exceptionnels, le profit ressort à 0,28 dollar, contre 0,22 dollar un an plus tôt, bien au-dessus du consensus qui visait 0,24 dollar.

Le groupe de San Francisco a généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars, en hausse de 8% en données publiées, dont une croissance organique de 6%. Les analystes tablaient sur un chiffre de l'ordre de 1,5 milliard.

Les ventes en propre soutiennent la tendance

Dans son communiqué, Levi's - qui compte environ 3 300 magasins - explique que ses ventes ont été dopées par son activité de distribution directe aux consommateurs (DTC) - qui regroupe ses boutiques et ses sites en ligne - dont les ventes ont grimpé de 11% en données publiées et de 8% en organique.

Fort de ces performances, le groupe de mode a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours, tablant désormais sur une croissance organique de 5,5 à 6%, contre de 4,5 à 5,5% jusqu'à présent.

Son objectif de bénéfice par action (BPA) est quant à lui porté de 1,42-1,48 dollar à 1,46-1,52 dollar.

Des prévisions mitigées qui font hésiter Wall Street

Les analystes évoquent toutefois des perspectives de troisième trimestre inférieures aux attentes, avec un BPA attendu de 0,34 à 0,36 dollar, alors que le consensus visait 0,38 dollar. La croissance organique est, elle, attendue entre 4% et 5%, ce qui correspond à un ralentissement d'un trimestre à l'autre.

Chez BofA, on s'inquiète aussi des performances enregistrées en Europe, où les ventes ont reculé de 1% en données organiques sur le trimestre écoulé, un recul que le groupe attribue à une modification de son réseau logistique.

Suite à cette publication, l'action Levi's avançait de 1% jeudi au bout d'une heure de transactions, après avoir cédé jusqu'à 4% dans les premiers échanges.

L'optimisme de mise chez les analystes

A en croire les professionnels, la trajectoire boursière du titre devrait rester favorable, alors que le groupe a battu les prévisions et relevé ses objectifs à deux reprises cette année.

"Avec la matérialisation du plan de redressement actuellement à l'oeuvre, nous nous attendons à de nouveaux trimestres supérieurs aux attentes, accompagnés de relèvements des prévisions", pronostiquent les analystes d'UBS.

"Selon nous, cette dynamique va non seulement entraîner une révision à la hausse au niveau du BPA mais aussi une revalorisation du titre, qui pourrait faire grimper le multiple de capitalisation (PER) qui est actuellement fixé à environ 14x, dans le cadre d'une revalorisation similaire à celle qu'ont déjà connue les groupes Ralph Lauren et Tapestry lors de leurs propres transformations", conclut le bureau d'études.