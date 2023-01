Bon début d’année pour les marchés actions

L'hebdo des marchés d'Amundi

Amélioration des PMI en zone euro, bonne semaine pour les marchés d'actions… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les actions européennes ont commencé l'année en affichant les meilleurs rendements de l'histoire au cours des deux premières semaines de l'année (+7,1%). Aujourd'hui, à la 4e semaine de 2023 et avec l'indice MSCI Europe en hausse de 7,8%, il s'agit toujours de la 2e meilleure année, juste derrière 1975.

Les États-Unis ont également connu un début d'année positif, bien que plus modeste. Le S&P 500 est en hausse d'environ 4,6% depuis le début de l'année, un niveau de rendement robuste mais qui ne bat pas de record pour le marché américain.

Il s'agit bien sûr d'un début et beaucoup de choses peuvent changer, mais ce départ suggère que les attentes des marchés d'actions sont devenues trop négatives au cours de l'année 2022. Avec la décélération de l'inflation et une pression sur les consommateurs moins forte qu'attendu, une réévaluation de ces faibles attentes était nécessaire.

Et maintenant ? Après un tel départ, le risque d'une correction du marché doit être envisagé. Malgré ce démarrage fulgurant, les titres européens se négocient à des valorisations du ratio cours/bénéfices nettement inférieures à leur moyenne à long terme, et proches de leurs plus bas niveaux par rapport aux États-Unis. Cela renforce notre préférence pour les actions européennes par rapport aux actions américaines et indique que le bon début d'année en Europe est le reflet d'un ajustement des prix plus important dans la région par rapport aux États-Unis.

Désormais, la question clé pour les actions est de savoir si les attentes concernant la baisse des bénéfices réaliste. Alors que le consensus des analystes indique toujours une croissance légèrement positive pour 2023, les investisseurs sont beaucoup plus pessimistes et, selon nous, les marchés s'attendent à une contraction des bénéfices de l'ordre de -10%. Nous pensons qu'il s'agit d'une attente raisonnable, qui devrait permettre une réévaluation des actions en Europe, mais moins aux États-Unis. Toute compression plus importante des bénéfices pourrait toutefois mettre fin à ce processus de revalorisation et entraîner une correction plus marquée.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.