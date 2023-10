Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier: un nouvel avion livré à l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 17:12









(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé lundi avoir livré un septième avion d'affaires Global 6000 à l'armée de l'air américaine dans le cadre du programme Battlefield Airborne Communications (BACN).



En vertu d'un contrat pluriannuel de quelque 465 millions de dollars annoncé en 2021, l'US Air Force a prévu de prendre livraison d'un avion par an d'ici à 2026.



Bombardier a déjà livré six avions dans le cadre du programme, qui vise à constituer une plateforme transmission aéroportée et de communication spécialisée.





Valeurs associées BOMBARDIER RG-B-SV TSX +2.72%