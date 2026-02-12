Bombardier progresse grâce à des revenus plus élevés au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du fabricant canadien d'avions Bombardier BBDb.TO augmentent de près de 1 % à 249 $CAN dans les premiers échanges

** La société affiche des revenus plus élevés au quatrième trimestre , en raison d'une augmentation des livraisons d'avions au cours des trois derniers mois de 2025

** Elle déclare un bénéfice ajusté de 4,80 $/action au quatrième trimestre, contre 3,01 $/action un an plus tôt. Les analystes avaient estimé un bénéfice de 3,40 $/action, selon les données compilées par LSEG

** Plus tôt cette année, le président américain Donald Trump a menacé de décertifier les jets Global de Bombardier et d'imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que l'organisme de réglementation canadien certifie un certain nombre d'avions produits par le rival américain Gulfstream

** Y compris le mouvement de la séance, les actions sont en hausse de 7 % depuis le début de l'année