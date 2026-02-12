 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bombardier progresse grâce à des revenus plus élevés au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du fabricant canadien d'avions Bombardier BBDb.TO augmentent de près de 1 % à 249 $CAN dans les premiers échanges

** La société affiche des revenus plus élevés au quatrième trimestre , en raison d'une augmentation des livraisons d'avions au cours des trois derniers mois de 2025

** Elle déclare un bénéfice ajusté de 4,80 $/action au quatrième trimestre, contre 3,01 $/action un an plus tôt. Les analystes avaient estimé un bénéfice de 3,40 $/action, selon les données compilées par LSEG

** Plus tôt cette année, le président américain Donald Trump a menacé de décertifier les jets Global de Bombardier et d'imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que l'organisme de réglementation canadien certifie un certain nombre d'avions produits par le rival américain Gulfstream

** Y compris le mouvement de la séance, les actions sont en hausse de 7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank