Bombardier prévoit des revenus plus élevés en 2026, mais fait face à des risques commerciaux aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les difficultés de Bombardier avec un motoriste coûtent des millions de dollars

Le fabricant d'avions prévoit un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars en 2026

L'accord commercial USMCA devrait être révisé cette année

(Ajout des remarques du directeur général aux analystes) par Allison Lampert et Aatreyee Dasgupta

Bombardier BBDb.TO a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à générer des revenus plus élevés et à livrer plus de jets privés en 2026 après avoir publié un bénéfice trimestriel par action supérieur aux estimations des analystes.

Bombardier , dont le siège social est à Montréal, prévoit des revenus de plus de 10 milliards de dollars et des flux de trésorerie disponibles de 600 millions à 1 milliard de dollars cette année, ainsi que la livraison de plus de 157 avions. L'entreprise abénéficié d'une forte demande de la part d'acheteurs fortunés ainsi que de la livraison en franchise de droits de ses avions aux États-Unis , le plus grand marché mondial de l'aviation privée, en vertu de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, malgré les frictions commerciales persistantes entre les États-Unis et le Canada.

Cela a aidé l'entreprise à respecter son plan de redressement, a déclaré le directeur général Eric Martel, après avoir frôlé la faillite il y a une dizaine d'années en perdant de l'argent en essayant de mettre plusieurs avions sur le marché en même temps.

"Nos prévisions donnent le ton pour un nouveau Bombardier", a déclaré M. Martel aux analystes.

Mais les ambitions manufacturières de Bombardier sont toujours soumises à la pression des perturbations de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'industrie, y compris un fabricant de moteurs qui a un impact sur la chaîne de montage de l'entreprise et qui coûte des millions de dollars, a déclaré M. Martel.

"Cela a été un défi, mais nous sommes sur la bonne voie", a-t-il déclaré. "Si nous parvenons à résoudre ce problème, nous verrons certainement notre marge s'améliorer ici."

Au quatrième trimestre, Bombardier a livré 64 jets, contre 57 avions il y a un an, ce qui a entraîné une hausse des revenus de près de 19 %, à 3,69 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, elle a affiché un bénéfice trimestriel de 4,80 dollars par action, contre 3,01 dollars un an plus tôt. Les analystes, en moyenne, avaient estimé un bénéfice de 3,40 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le flux de trésorerie disponible, un indicateur étroitement surveillé par les fabricants d'avions, a augmenté pour atteindre 1,07 milliard de dollars en 2025, contre 840 millions de dollars en 2024. Mais l'entreprise est confrontée à des risques tarifaires, car l'accord USMCA , que le président américain Donald Trump a récemment qualifié de "non pertinent" pour les États-Unis, devrait être réexaminé plus tard cette année.

Au début de l'année, M. Trump a également menacé de retirer la certification des jets Global à grande cabine de Bombardier et d'imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que l'organisme de réglementation du pays certifie un certain nombre d'avions produits par le rival américain Gulfstream. Le directeur de l'administration fédérale américaine de l'aviation a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que le problème soit bientôt résolu, Transport Canada devant certifier les jets Gulfstream. "Nous avons vu cela comme une menace contre nous, mais je pense que cette situation (...) sera bientôt résolue", a déclaré M. Martel.