Bombardier: pas encore d'objectifs 2025 à cause de Trump

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé jeudi avoir signé en 2024 une performance financière 'solide' pour le quatrième exercice consécutif, avec notamment des revenus qui se sont avérés supérieurs à ses prévisions.



Dans un communiqué, le groupe aéronautique canadien indique avoir généré des revenus totaux de 8,7 milliards de dollars l'an dernier, en hausse de 8% par rapport à ceux de l'exercice précédent.



Il revendique par ailleurs un total de 146 livraisons d'avions au titre de l'exercice écoulé, à comparer avec 138 livraisons en 2023.



Son carnet de commandes s'est accru de 200 millions de dollars par rapport à celui de 2023, pour atteindre 14,4 milliards de dollars au 31 décembre 2024.



Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (RAII) ajusté - un indicateur de la capacité de la société à générer des flux de trésorerie - a quant à lui augmenté de 11% pour s'établir à 1,36 milliard de dollars en 2024.



Dans son communiqué, Bombardier indique avoir clôturé l'exercice sur une génération de flux de trésorerie disponibles de 232 millions de dollars, conformément à ses attentes.



En revanche, le groupe a décidé de reporter la présentation de ses prévisions et de ses objectifs pour 2025 après la mise en place par Donald Trump d'une taxe supplémentaire de 25% sur les importations de produits d'origine canadienne.



Suite à cette annonce, le titre Bombardier 'B' lâchait près de 4% jeudi dans les premiers échanges à la Bourse de Toronto.





