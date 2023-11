Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier: nouvelle livraison d'avion au suédois Saab information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé lundi la livraison d'un septième avion au groupe de défense et de sécurité suédois Saab, qui a prévu de l'équiper de sa technologie de détection et de commandement aéroporté.



Cet appareil issu de la famille Global - qui bénéficiera du système de contrôle et de détection précoce 'GlobalEye' mise au point par Saab - est appelé à rejoindre la Force aérienne suédoise.



Il deviendra le deuxième avion équipée du dispositif GlobalEye de Saab au sein de la flotte militaire de la Suède.



Cette nouvelle livraison a été annoncée alors que les deux sociétés participent au salon aéronautique de Dubaï 2023, où Bombardier présente ses avions d'affaires Global et Challenger au marché du Moyen-Orient.





Valeurs associées BOMBARDIER RG-B-SV TSX 0.00%