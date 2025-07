Bombardier: nouveau centre d'innovation situé à Montréal information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé lundi l'inauguration de son nouveau centre d'innovation et de design situé à Montréal (Canada), censé constituer le pivot de sa stratégie centrée sur les clients de l'entreprise.



Le constructeur aéronautique explique que la mission du site est d'imaginer des innovations et des améliorations continues sur l'ensemble de son portefeuille de produits.



Une équipe multidisciplinaire affectée spécialement à ce nouvel espace va ainsi être chargée de travailler 'dans le plus grand secret' sur des innovations visant à redéfinir l'expérience client de ses avions d'affaires.



Y seront menés, entre autres, des expérimentations, des développements, des essais ainsi que des itérations rapides de nouvelles idées au moyen d'outils comme des maquettes et prototypes pleine grandeur.



Bombardier rappelle que la réputation de ses équipes n'est plus à faire dans l'industrie puisque ce sont elles qui ont conçu l'intérieur entièrement renouvelé de l'avion Global 7500 ou la cabine redessinée du Challenger 3500, deux projets largement récompensés par la profession.





