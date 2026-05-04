Bombardier lance une émission de 500 MUSD pour refinancer sa dette
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 14:44
Bombardier annonce le lancement d'un placement de billets de premier rang à échéance 2035 pour un montant de 500 MUSD. Le produit de l'opération, combiné à l'encaisse disponible, servira notamment à refinancer la dette existante, dont le rachat intégral de ses billets à 7,50% arrivant à échéance en 2029.
Le montant en circulation de ces obligations 2029 s'élève actuellement à 750 MUSD. L'opération vise également à couvrir les intérêts courus ainsi que les frais associés.
La réalisation de cette émission et du rachat demeure toutefois conditionnée aux conditions de marché et à certains prérequis, sans garantie de finalisation selon les modalités envisagées.
Le groupe précise que ces titres seront proposés dans le cadre de placements privés, principalement auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés, conformément aux réglementations en vigueur aux Etats-Unis et à l'international.
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