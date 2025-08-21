 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bombardier: inauguration d'une nouvelle usine en Californie
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 16:55

(Zonebourse.com) - Le constructeur aéronautique canadien Bombardier a annoncé jeudi avoir inauguré au nord de Los Angeles sa nouvelle usine de production de composants qui lui doit permettre de renforcer son assise industrielle aux Etats-Unis.

Cet établissement agrandi basé à Moorpark, qui doit accueillir 30 employés sur une superficie de près de 4 275 m2, sera destiné à la fabrication de composants clés pour ses avions d'affaires Global 7500 et Global 8000.

L'usine de Moorpark vient remplacer les installations précédentes de Bombardier dans la région de Los Angeles qui avaient été acquises en 2022.


Valeurs associées

BOMBARDIER RG-B-SV
164,730 CAD TSX +1,10%
