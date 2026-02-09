Bombardier fait l'acquisition de Velocity Maintenance Solutions
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 14:41
Bombardier annonce l'acquisition de Velocity Maintenance Solutions, un fournisseur de services de maintenance, de réparation et de révision, via sa filiale américaine Learjet Inc. Cette opération stratégique vise à élargir l'offre de services de Bombardier aux Etats-Unis, notamment en matière de soutien aux avions immobilisés au sol, et à renforcer la proximité avec les exploitants.
Velocity Maintenance Solutions exploite un hangar de 3 250 m2 à l'aéroport de Wilmington (Delaware), et dispose de 14 camions d'intervention mobile répartis sur le territoire américain.
L'intégration de ces actifs et des équipes associées doit permettre à Bombardier d'offrir davantage de flexibilité, de rapidité d'intervention et de commodité à ses clients. Paul Sislian, vice-président exécutif Vente d'avions et Service après-vente Bombardier, assure par ailleurs que la culture orientée client de Velocity est pleinement alignée avec celle du groupe.
Les modalités financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées.
Le titre Bombardier a conclu la séance de vendredi sur un gain de 2,9% et affiche une progression de l'ordre de 6% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|247,000 CAD
|TSX
|-0,04%
