 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bombardier fait l'acquisition de Velocity Maintenance Solutions
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 14:41

Cette opération va permettre au constructeur canadien d'étendre ses capacités de maintenance et de soutien aux Etats-Unis, dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme des services.

Bombardier annonce l'acquisition de Velocity Maintenance Solutions, un fournisseur de services de maintenance, de réparation et de révision, via sa filiale américaine Learjet Inc. Cette opération stratégique vise à élargir l'offre de services de Bombardier aux Etats-Unis, notamment en matière de soutien aux avions immobilisés au sol, et à renforcer la proximité avec les exploitants.

Velocity Maintenance Solutions exploite un hangar de 3 250 m2 à l'aéroport de Wilmington (Delaware), et dispose de 14 camions d'intervention mobile répartis sur le territoire américain.

L'intégration de ces actifs et des équipes associées doit permettre à Bombardier d'offrir davantage de flexibilité, de rapidité d'intervention et de commodité à ses clients. Paul Sislian, vice-président exécutif Vente d'avions et Service après-vente Bombardier, assure par ailleurs que la culture orientée client de Velocity est pleinement alignée avec celle du groupe.

Les modalités financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées.

Le titre Bombardier a conclu la séance de vendredi sur un gain de 2,9% et affiche une progression de l'ordre de 6% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

BOMBARDIER RG-A-MV
247,000 CAD TSX -0,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank