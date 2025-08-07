Bombardier agrandit ses centres de service après-vente sur plusieurs sites aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bombardier BBDb.TO a annoncé jeudi qu'il étendrait son réseau de services et de soutien à plusieurs régions des États-Unis, le constructeur canadien d'avions d'affaires cherchant à répondre à la demande croissante de ses clients en matière de services après-vente.

L'expansion devrait se faire au cours des prochaines années et se concentrera sur les régions où l'entreprise opère actuellement ainsi que sur de nouvelles régions, a indiqué Bombardier dans un communiqué, sans divulguer les noms des régions concernées.

Bombardier a déclaré l'année dernière qu'il augmentait le nombre de ses centres de service après-vente pour l'aider à atteindre un objectif de revenus de services de 2 milliards de dollars en 2025.

La société basée à Montréal, qui possède des centres de services à Dallas, Tucson, Hartford, Wichita et Miami Opa Locka, s'attend à des bénéfices plus élevés pour le reste de l'année, grâce à l'augmentation des livraisons de ses modèles Global et de ses produits de défense, plus rentables.