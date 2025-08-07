 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 705,01
+0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bombardier agrandit ses centres de service après-vente sur plusieurs sites aux États-Unis
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bombardier BBDb.TO a annoncé jeudi qu'il étendrait son réseau de services et de soutien à plusieurs régions des États-Unis, le constructeur canadien d'avions d'affaires cherchant à répondre à la demande croissante de ses clients en matière de services après-vente.

L'expansion devrait se faire au cours des prochaines années et se concentrera sur les régions où l'entreprise opère actuellement ainsi que sur de nouvelles régions, a indiqué Bombardier dans un communiqué, sans divulguer les noms des régions concernées.

Bombardier a déclaré l'année dernière qu'il augmentait le nombre de ses centres de service après-vente pour l'aider à atteindre un objectif de revenus de services de 2 milliards de dollars en 2025.

La société basée à Montréal, qui possède des centres de services à Dallas, Tucson, Hartford, Wichita et Miami Opa Locka, s'attend à des bénéfices plus élevés pour le reste de l'année, grâce à l'augmentation des livraisons de ses modèles Global et de ses produits de défense, plus rentables.

Valeurs associées

BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank