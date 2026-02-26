 Aller au contenu principal
Bombardier a une chance à long terme de stimuler les ventes d'avions d'affaires en Inde, selon son directeur général
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 22:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du chef de la direction et le contexte du voyage du PM canadien)

Les efforts de l'Inde pour améliorer son infrastructure aéronautique donneront à la société canadienne Bombardier BBDb.TO une chance à long terme de stimuler les ventes de jets d'affaires dans ce pays, a déclaré jeudi le président-directeur général Eric Martel.

M. Martel a déclaré à la presse à Montréal qu'environ 60 avions à réaction Bombardier étaient en service en Inde, ajoutant que l'un des défis auxquels l'entreprise était confrontée était l'insuffisance de l'infrastructure.

"La bonne nouvelle, c'est qu'ils dépensent beaucoup d'argent ces jours-ci. Ils construisent une douzaine d'aéroports pour autant que je sache, et peut-être même plus", a déclaré M. Martel à l'issue d'un déjeuner organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal. "L'ensemble des investissements en infrastructure qui auront lieu au cours des prochaines années ouvriront certainement des portes à la croissance pour nous." Le Premier ministre canadien Mark Carney se rend en Inde dans l'espoir de stimuler le commerce et d'améliorer les relations avec le pays le plus peuplé du monde. M. Carney s'est engagé à diversifier les échanges commerciaux en s'éloignant des États-Unis, alors même que le pays cherche à négocier la circulation des marchandises en franchise de droits avec l'administration du président américain Donald Trump. Sous le dernier régime tarifaire de Trump, les avions peuvent être importés aux États-Unis sans droits de douane . Les États-Unis, le plus grand marché mondial de l'aviation d'affaires, sont cruciaux pour Bombardier, qui s'attend à générer des revenus plus élevés et à livrer plus de jets privés en 2026.

"C'est un marché important pour nous", a déclaré M. Martel, ajoutant que Bombardier a également une empreinte importante aux États-Unis avec 2 800 fournisseurs dans le pays et une division de défense basée au Kansas. "Je pense que le bon sens l'emportera."

